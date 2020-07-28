الرئيس الأفغاني يتعهد بالإفراج عن جميع أسرى طالبان المتبقين

تعهد الرئيس الأفغانى أشرف غني، اليوم الثلاثاء، بإتمام عملية الإفراج عن جميع أسرى طالبان المتبقين البالغ عددهم 5000 قريبًا، في الوقت الذي ينظر فيه حاليًا إلى تأخير الإفراج بأنه العقبة الرئيسية في طريق محادثات السلام الأفغانية الداخلية.

ودعا غني في حديثه في قمة دولية بكابول، طالبان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى الذي

يحل يوم الجمعة المقبل والدخول في محادثات سلام في غضون أسبوع.

وقال غني إن 3560 من القوات الحكومية قتلوا وأصيب 6781 آخرين منذ وقعت الولايات المتحدة اتفاق سلام مع طالبان في أواخر فبراير.

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وقد أعربت طالبان عن استيائها من التأخير في عملية تبادل الأسرى، التي

تعد جزءا رئيسيًا من الاتفاق.

وحذر المرشد الأعلى لحركة طالبان، هبة الله أخوند زاده، في رسالة بمناسبة العيد الولايات المتحدة من عدم "تنفيذ التزاماتها بشكل ملائم".

وتركز الأزمة الحالية على الإفراج عن مجموعة أساسية تضم ما يقرب من 600 سجين من طالبان تقول الحكومة إنهم متهمون بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل وتهريب المخدرات والسطو ورجم النساء.

وأفرجت الحكومة حتى الآن عن 4400 مسلح، بينما أطلقت طالبان سراح نحو 900 من القوات الموالية للحكومة.