وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية دور دول الجوار في حل الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة التزام بلاده بالتنسيق مع الجزائر من أجل التوصل الى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا وتمكين هذا البلد من استعادة أمنه واستقراره، مبرزا أهمية دور دول الجوار في هذه القضية.



وشدد الأمير فيصل بن فرحان - في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد

تبون، اليوم الثلاثاء، بقصر المرادية بالجزائر العاصمة - على أهمية ومحورية دور دول الجوار في الوصول الى حل ينهي الصراع في ليبيا ويحمي هذا البلد الشقيق من الإرهاب والتدخلات الخارجية.



وقال "نحن ملتزمون بالتنسيق مع الجزائر وسوف نسعى بجهودنا المشتركة مع دول الجوار كافة للوصول الى تسوية

تحمي هذا البلد وتعيد له استقراره".وأشار الى وجود توافق وتطابق في وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والجزائر بخصوص التحديات التي تواجهها المنطقة، مضيفا أن لقائه بالرئيس تبون تطرق إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك"، كما تم الاتفاق على أهمية الدفع بالعلاقات المشتركة إلى مزيد من التقدم والتنسيق.



وأضاف أنه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس تبون وإلى الشعب الجزائري.