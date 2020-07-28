الصين: قوات حفظ السلام تغادر إلى لبنان في مهمة لمدة عام

غادر 205 أفراد من قوات حفظ السلام الصينية اليوم الثلاثاء مدينة "كونمينغ" بمقاطعة يونان جنوبي غربي الصين، في طريقهم إلى لبنان للمشاركة ضمن بعثة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام ومدتها عام واحد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت وزارة الدفاع الوطني الصينية –في بيان اليوم- أن هؤلاء الأفراد يشكلون الدفعة الأولى من المجموعة الـ19 من قوات حفظ السلام الصينية التي ترسل إلى لبنان، حيث تغادر الدفعة الثانية المكونة من 205 أفراد أيضا إلى لبنانفي 18 أغسطس المقبل، فيما تضم البعثة وحدات متعددة المهام لكشف الألغام ووحدة طبية، وستضطلع بمهام إزالة الألغام وتشييد المشاريع والإنقاذ الإنساني.
وأضافت الوزارة أن القوات تحمل مواد مضادة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وستخضع فور وصولها إلى حجر صحي مدته 14 يوما في لبنان قبل أن تبدأ أداء واجباتها.
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