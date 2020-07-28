كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فاطمة بنت مبارك تشيد بجهود الإمارات في ضمان الأمن الغذائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية في الإمارات، أن دولة الإمارات تقود جهودا مشرفة في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع من أجل ضمان الأمن والاستقرار الغذائي والمائي على المستويين العالمي والمحلي.

جاء ذلك في سياق الجلسة الحوارية الثالثة، التي نظمها الاتحاد النسائي العام في الإمارات ضمن سلسلة جلسات "كلكم مسؤول.. الاستعداد للخمسين" بالتعاون مع وزارة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات.

واستضافت الجلسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، لتسليط الضوء على التحديات والتطلعات المستقبلية وجهود الوزارة للاستعداد للخمسين لتعزيز الأمن الغذائي للإمارات كركيزة رئيسة.

وأثنت الشيخة فاطمة بنت مبارك على قرارات حكومة الإمارات التي ارتأت وضع الخطط والبرامج لزيادة الإنتاج المحلي وتنويع المصادر والحرص على سلامة الغذاء ونظم التغذية، وإدارة المخاطر والأزمات الغذائية في ظل الظروف، واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لمواجهة التحديات ووضع حلول عملية لها.

وأضافت - في كلمة لها على هامش الجلسة الحوارية بالتعاون مع وزارة الدولة للأمن الغذائي والمائي: "نتطلع وبكل فخر إلى مستقبل دولة الإمارات في ملف الأمن الغذائي والذي يبشر بنتائج إيجابية من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات المدروسة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا، والهدف الأسمى في ذلك يتمثل في توفير غذاء صحي وآمن ذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات وفي متناول الجميع".

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تأثيرات محدودة

من جهتها، أكدت مريم المهيري أن التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على القطاع الغذائي في دولة الإمارات كانت محدودة جداً، لوجود استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، والجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة الإماراتية والحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال على مدى سنوات طويلة، كما كان لهذه الأزمة أيضاً آثار إيجابية تمثلت في إيجاد العديد من الفرص.

وقالت : "أبرز الدروس المستفادة من هذه الأزمة هي أهمية التخطيط والاستعداد المسبق للتعامل مع جميع المتغيرات باعتباره الركيزة الأساسية في ضمان تقليل الأضرار الناجمة عن أية أزمة مهما بلغ حجم تداعياتها، بالإضافة إلى أهمية امتلاك صناع القرار للرؤية الثاقبة والمرونة في اتخاذ القرار بما يتناسب مع طبيعة الأزمة".

وأضافت : "ضمان الأمن الغذائي هو أحد الركائز الأساسية التي تم أخذها بعين الاعتبار ضمن جهود الاستعداد للخمسين، والتي ستركز على زيادة حجم المواد الغذائية المنتجة محلياً وتقليل حجم الاعتماد على الاستيراد، والاستفادة من جميع الموارد الطبيعية المتاحة لدينا، مع العمل على إحداث تغيير جوهري في السلوكيات وتشجيع الزراعة من جهة أخرى".

وأوضحت أن المرأة شريك رئيسي في الجهود المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي، والوقت الراهن هو الأنسب لدخول المرأة الإماراتية للاستثمار في الزراعة وخاصة مع التطور الملحوظ في مستوى التقنيات الزراعية وعدم الحاجة إلى مساحات كبيرة، لأن الهدف الرئيس الآن هو العمل على إيجاد جيل جديد من رائدات الأعمال اللاتي يؤمنّ بأن الاستثمار في القطاع الزراعي الحديث هو استثمار مضمون وهو توجه مستقبلي للإمارات.