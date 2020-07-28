كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تصعيد يوم أمس... لبنان يدعو للحذر وإسرائيل تهدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل اعتدت على سيادة بلاده عبر "تصعيد عسكري خطير" على الحدود أمس، ودعا إلى الحذر في ظل التوتر القائم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن بلاده ستبذل "كل ما يلزم" للدفاع عن نفسها بعد يوم من قوله إن القوات الإسرائيلية أحبطت محاولة من جانب ميليشيا حزب الله اللبنانية للتسلل عبر الحدود. ونفت الميليشيا المدعومة من إيران ذلك.

وأحصى شاهد في لبنان عشرات القذائف الإسرائيلية التي سقطت على منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى على جانبي الحدود.

وكتب دياب على تويتر يقول: "أدعو للحذر بالأيام الجاية لأني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين المحتلة".

وأضاف أن إسرائيل تسعى "لتعديل... قواعد الاشتباك معنا".

ووضعت إسرائيل قواتها في حالة تأهب بطول الحدود الشمالية تحسباً لرد فعل حزب الله على مقتل أحد أعضائه قبل أسبوع، في هجوم إسرائيلي ذكرت تقارير أنه وقع على مشارف العاصمة السورية دمشق.

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وقال نتانياهو الذي تفقد مقار عسكرية شمالية اليوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية ستستمر في اتخاذ إجراءات "لمنع الجيش الإيراني من التوغل في المنطقة".

وتشير تصريحاته إلى أن الهجمات في سوريا، أين ينشر حزب الله مقاتليه لدعم الرئيس السوري بشار الأسد، ستستمر.

ونقل مكتب نتانياهو عنه "سنفعل كل ما يلزم للدفاع عن أنفسنا، واقترح على حزب الله أن يأخذ تلك الحقيقة البسيطة في الاعتبار. إسرائيل متأهبة لأي سيناريو".

وتعتبر إسرائيل وجود حزب الله وحليفته إيران في سوريا تهديداً استراتيجياً، وشنت غارات على أهداف مرتبطة بإيران هناك.

وبعد مقتل عضوين من حزب الله في دمشق في أغسطس الماضي، توعد زعيم الميليشيا حسن نصر الله، بالرد إذا قتلت إسرائيل أي مقاتل آخر من رجاله في سوريا.

لكن نائب نصر الله قال يوم الأحد، إن من غير المرجح نشوب حرب شاملة مع إسرائيل.