كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة رئيس بيلاروسيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن إصابته بمرض "كوفيد - 19" - فيروس كورونا المستجد -، مشيرًا إلى عدم وجود أعراض ترافق المرض.
وقال الرئيس: "الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنكم تقابلون اليوم رجلًا تمكن من النجاة من الفيروس التاجي دون أعراض ظاهرة. لقد توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج يوم أمس".
وأشار لوكاشينكو إلى أن الأطباء أكدوا إصابته بفيروس كورونا المستجد دون أي أعراض.
وقد فتحت بيلاروسيا قضية جنائية، يوم الأربعاء الماضي، بسبب احتجاجات أعتقل فيها أكثر من 250 شخصًا من قبل الشرطة بعد منع الخصمين الرئيسيين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو من الترشح في انتخابات رئاسية الشهر المقبل.
وقالت الشرطة، إن أكثر من 250 شخصًا احتجزوا بعد أن نشرت منظمة فيسنا 96 الحقوقية أسماء 250 محتجزًا، وقالت لجنة التحقيق الحكومية، إنها رفعت قضية جنائية ضد منظمي الاحتجاج والمتظاهرين، كما أوردت وكالة "رويترز".
وأضافت اللجنة في بيان: "جميع مواد الفيديو المنشورة على الإنترنت مرفقة بمواد القضية الجنائية ويتم دراستها حاليًا من قبل المحققين".
وذكرت وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات في مدن بيلاروسيا أخرى، أن مئات الأشخاص خرجوا إلى شوارع العاصمة مينسك يوم الثلاثاء، بعد أن رفضت لجنة الانتخابات المركزية تسجيل المتنافسين.