كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة رئيس بيلاروسيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، عن إصابته بمرض "كوفيد - 19" - فيروس كورونا المستجد -، مشيرًا إلى عدم وجود أعراض ترافق المرض.

وقال الرئيس: "الشيء الأكثر إثارة للدهشة هو أنكم تقابلون اليوم رجلًا تمكن من النجاة من الفيروس التاجي دون أعراض ظاهرة. لقد توصل الأطباء إلى هذا الاستنتاج يوم أمس".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الأطباء أكدوا إصابته بفيروس كورونا المستجد دون أي أعراض.

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وقد فتحت بيلاروسيا قضية جنائية، يوم الأربعاء الماضي، بسبب احتجاجات أعتقل فيها أكثر من 250 شخصًا من قبل الشرطة بعد منع الخصمين الرئيسيين للرئيس ألكسندر لوكاشينكو من الترشح في انتخابات رئاسية الشهر المقبل.