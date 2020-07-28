حرب الطرقات.. انقلاب سيارة يخلف قتيلان وعددا من الجرحى ضواحي الفقيه بن صالح

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخرون بجروح خطيرة في حادث انقلاب سيارة عائلية، اليوم الثلاثاء، في الطريق الإقليمية، الرابطة بين اولاد ركيعة، ومدينة الفقيه بنصالح.

وأفادت مصادر “اليوم 24″ أن حادثة السير الخطيرة، التي وقعت، صباح اليوم، بعد إنقلاب سيارة خفيفة في جنبات الطريق، أدت إلى مصرع شخصين على الفور في عين المكان.

وأَضاف المصدر ذاته، أن الحادث تسبب في إصابة شخصين آخرين، نقلا على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي في بني ملال في حالة خطيرة.

وعرف مكان الحادث، حالة استنفار لمختلف السلطات المحلية، حيث حلت في عين المكان عناصر الدرك الملكي، ومصالح الوقاية المدنية، فيما تم نقل جثة الهالكين إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، فيما تم فتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الحادث.