اخبار العالم

بدر هاري يطالب بالعودة إلى حلبة النزالات

0 نشر
محمد بوملي 0 تبليغ

Advertisements

طالب البطل المغربي العالمي في “الكيك بوكسينغ”، بدر هاري، بعودة الحياة إلى حلبة النزالات، بعد توقف، فرضته جائحة .

وكشف بدر هاري، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أنه متحمس إلى العودة إلى النزالات، موجها نداء إلى منظمة الكيغ بوكسينغ العالمية، من أجل إنهاء الجمود، الذي أصاب هذه .

وقال بدر هاري، “كمقاتلين حرصنا على أن نكون  جاهزين.. اليوم من اللازم أن تواجه أفضل منظمة كيك بوكسينغ في العالم هذا التحدي المهم، من خلال نماذج مبتكرة جديدة حان الوقت الآن لإظهار أننا الأفضل داخل، وخارج الحلبة.. دعونا نقاتل، ونربح طريقنا إلى المجد”.

وأثرت الجائحة في  الأنشطة في مختلف ربوع العالم، ولم تعد عجلة معظمها إلى الدوران، إلى حدود الساعة، باستثناء رياضة كرة القدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدر هاري يطالب بالعودة إلى حلبة النزالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا