بدر هاري يطالب بالعودة إلى حلبة النزالات

طالب البطل المغربي العالمي في رياضة “الكيك بوكسينغ”، بدر هاري، بعودة الحياة إلى حلبة النزالات، بعد توقف، فرضته جائحة كورونا.
وكشف بدر هاري، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أنه متحمس إلى العودة إلى النزالات، موجها نداء إلى منظمة الكيغ بوكسينغ العالمية، من أجل إنهاء الجمود، الذي أصاب هذه الرياضة.
وقال بدر هاري، “كمقاتلين حرصنا على أن نكون جاهزين.. اليوم من اللازم أن تواجه أفضل منظمة كيك بوكسينغ في العالم هذا التحدي المهم، من خلال نماذج مبتكرة جديدة حان الوقت الآن لإظهار أننا الأفضل داخل، وخارج الحلبة.. دعونا نقاتل، ونربح طريقنا إلى المجد”.
وأثرت الجائحة في الأنشطة الرياضية في مختلف ربوع العالم، ولم تعد عجلة معظمها إلى الدوران، إلى حدود الساعة، باستثناء رياضة كرة القدم.
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