الصحة الإسرائيلية: 12 حالة وفاة و1363 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي 12 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما شٌخصت 1,363 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات التي أوردتها وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء.

وأظهرت المعطيات الرسمية وفاة 8 أشخاص منذ منتصف ليلة الإثنين - الثلاثاء الماضية، علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تسجيل 2,057 إصابة جديدة بكورونا، في حين أجريت 28,224 فحصًا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 33,148، بعد تعافي 21,157 من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 65,791.

Advertisements

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 316، منهم 97 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في انخفاض بلغ 1%، إذ بلغ عدد المرضى الموصولين بجهاز التنفس الاصطناعي صباح اليوم، 98 حالة.

ويرقد في المشافي 739 مريضًا بكورونا، بينهم 153 إصابتهم متوسطة، فيما يتلقى 32,409 مصابا العلاج المنزلي أو في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:57 من مساء اليوم، بلغ 15,936؛ علما بأن يوم أمس، الإثنين، شهد تشخيص 2,057 إصابة، بعد إجراء 28,224 فحصا.