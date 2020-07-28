أحلام تدافع عن مشتبه بهم في قضية غسل الأموال (صورة)

في تصرف مثير للجدل، نشرت الفنانة أحلام بيان شركة "بوتيكات" لصاحبها الكويتي عبد الوهاب العيسى، وهو أحد المشتبه فيهم في قضية غسل الأموال في الكويت، ودافعت عن الشركة التي فيها بوتيك باسمها.
وكتبت: "قانون الحياه هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أحترم هذه الشركة الكبيرة التي أسست اسماً كبيراً نفتخر به وأصبحت تنافس كبرى الشركات العالمية، وبلادي الكويت بلد أبوي صباح، الله يحميه ويرجعه سالماً، بلد أساسها العدل، وكلّنا نثق بالقضاء الكويتي النزيه، ومن القلب أتمنى لهم السلامة".
دفاع أحلام يأتي بعد وقت قصير من مداهمة النيابة العامة في الكويت مبنى شركة "بوتيكات" وحجز ممتلكات ومستندات الشركة المختصة بالبيع الالكتروني والتي فيها لكل مشاهير "سناب شات" و"إنستغرام" بوتيك باسمه، يتم عبره بيع أدوات التجميل والعطورات والحصول على نسبة غير معلنة بين الطرفين.
وأعلن عدد من المشاهير بعد ورود اسم "بوتيكات" في القضية انسحابهم من الشركة.
يذكر أنّ المدونة الكويتية بيبي عبدالمحسن أعلنت منذ فترة انسحابها من "بوتيكات"، وشنّت هجوماً على "الفاشينيستا" في الكويت ووصفت أموالهم بأنّها "حرام".
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