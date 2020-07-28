مجلس الوزراء يوافق على صرف عيدية لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية الاجتماعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى".

وأضاف ملا طلال، أن "مجلس الوزراء قرر إسقاط الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية وعددهم 17552 أسرة"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر تعيين خريجي الكليات الطبية".