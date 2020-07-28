مجلس الوزراء يوافق على صرف عيدية لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على صرف عيدية لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية الاجتماعية.
وأضاف ملا طلال، أن "مجلس الوزراء قرر إسقاط الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية وعددهم 17552 أسرة"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر تعيين خريجي الكليات الطبية".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع محطة الخيرات البخارية إلى ائتلاف شركة هونداي".
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