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مجلس الوزراء يوافق على صرف عيدية لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية

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وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على صرف عيدية لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية الاجتماعية.
وقال الناطق باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال في مؤتمر صحفي، إن "مجلس الوزراء وافق على صرف عيدية مقدارها 75 ألف دينار لشريحة الفقراء المنضوين ضمن الرعاية الاجتماعية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى".

وأضاف ملا طلال، أن "مجلس الوزراء قرر إسقاط الديون المترتبة بذمة المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية وعددهم 17552 أسرة"، مشيراً إلى أن "المجلس قرر تعيين خريجي الكليات الطبية".

وأشار إلى أن "مجلس الوزراء قرر إحالة مشروع محطة الخيرات البخارية إلى ائتلاف شركة هونداي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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