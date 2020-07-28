ثلاثة مليارات حيوان يتعرض للقتل والتشريد بسبب حرائق استراليا

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الثلاثاء، أن الحرائق الموسمية في أستراليا بين 2019 و2020 تسببت بمقتل وتشريد نحو 3 مليارات حيوان، وهو رقم يفوق التقديرات السابقة بثلاثة أضعاف.
وأوضح التقرير، الذي أجراه علماء من جامعات مختلفة، أن "عددا من تلك الحيوانات هلك بعد الحرائق نتيجة الجوع والجفاف والتهامه من قبل حيوانات أخرى".
وقالت الباحثة الرئيسية ليلي فان إيدين من جامعة سيدني، إن "الدراسة كانت الأولى التي حاولت إجراء تقييم على مستوى القارة لتأثير حرائق الغابات على الحيوانات".
واعتمدت الدراسة على تحليل منطقة محروقة تبلغ مساحتها 11.46 مليون هكتار، وهي مساحة تعادل مساحة إنجلترا تقريبا. وتشمل حوالي 8.5 مليون هكتار من الغابات، معظمها في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
وقال كريس ديكمان، أستاذ علوم البيئة بجامعة سيدني الذي أشرف على المشروع، إن الدراسة أظهرت مدى تأثير الحرائق الضخمة على الحد من التنوع البيولوجي للبلاد، مشددا على ضرورة معالجة أزمة المناخ ووقف تطهير الأراضي من أجل الزراعة.
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