بالوثائق.. حديث برلماني بشأن صيانة طائرات الخطوط العراقية

تنشر الخليج 365، وثائق تتضمن تساؤولات برلمانية عن الاجراءات المتبعة بشأن صيانة طارئات الخطوط الجوية العراقية. وتتضمن الوثائق بقيام الشركة التركية المسؤولة عن الصيانة بايقاف عملها بدءاً من 3 ايار الماضي. Advertisements

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