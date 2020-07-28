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قرار جمهوري مرتقب بتكليف رئيس للوزراء ومحافظ ومدير أمن للعاصمة عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

قرار جمهوري مرتقب بتكليف رئيس للوزراء ومحافظ ومدير أمن للعاصمة عدن

متابعات_ الخليج 365

قالت مصادر حكومية، مساء الثلاثاء، إن قرارا جمهوريا سيصدر خلال الساعات القادمة بتكليف الدكتور معين عبدالملك بتشكيل حكومة كفاءات جديدة وبمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك بناء على اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية .

 

ونقل موقع العين الإخبارية عن تلك المصادر أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي وباقي المكونات وافقوا على استمرار معين عبدالملك في رئاسة الحكومة المشتركة التي سيتم تشكيلها بالمناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

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وتتألف الحكومة المرتقبة من 24 حقيبة وزارية فقط، وسيتم توزيعها بالمناصفة بين محافظات الشمال والجنوب، وذلك بعد تقليص نحو 10 وزارات عن الحكومة الحالية.

 

ومن المقرر أن تشمل القرارات التي ستصدر خلال الساعات القادمة، تعيين محافظ لمحافظة عدن ومديرا للشرطة فيها، وفقا للمصادر.

 

ونجحت السعودية، خلال الأسابيع الماضية، في ردم الهوة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي وذلك بحسم كافة الخلافات العالقة بينهما منذ أغسطس/آب الماضي

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