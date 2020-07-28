السعودية تعلن جاهزية استقبال ضيوف الرحمن لأداء طواف القدوم يوم التروية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته، اللواء محمد الأحمدي جاهزية واستعداد القوة لاستقبال ضيوف الرحمن في المسجد الحرام لأداء طواف القدوم يوم التروية.



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وأوضح اللواء الأحمدي في تصريح وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أنه جرى تخصيص مسارات لاستقبال الحجاج ومرورهم من ساحتي المسجد الحرام الغربية والجنوبية، إضافة إلى تخصيص مسارات من داخل المسجد الحرام حتى وصولهم إلى صحن المطاف وأدوار المسعى ، والذي وضع فيهما عدة مسارات لضمان سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أُعدت من قبل الجهات المعنية حفاظاً على ضيوف الرحمن.

وكانت السعودية اعلنت عن إقامة شعيرة الحج لهذا العام 1441هجرية بأعداد "محدودة جدا" للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل أراضيها فقط.