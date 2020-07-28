بني ملال.. محكمة الاستئناف تقضي بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق مغتصب قاصر

قضت محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الثلاثاء، بالحبس النافذ، في حق متهم توبع بتهم هتك عرض قاصر بالعنف.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن غرفة الجنايات الابتدائية في بني ملال، قررت مؤاخذة المتهم (و.ا)، من أجل ما نسب إليه، والحكم عليه بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمشتبه فيه، تهم في الملف المذكور وهو شخص في الثلاثينيات، تهم جنائية ثقيلة تتعلق ب “هتك عرض قاصرة يقل سنها عن 18 ثمان عشرة سنة مع استعمال العنف”.
وتعود تفاصيل القضية، حسب مصادر مطلعة، إلى بداية شهر يوليوز الجاري، حيث تقدمت أسرة الضحية بشكاية، تفيد تعرض قاصر، تبلغ من العمر 15 سنة، للاغتصاب من طرف ثلاثيني.
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