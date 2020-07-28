بعد رحيل والدته.. طوطو: أواصل القتال لأستطيع الوقوف.. وألبومي سيصدر قريبا

عبر مغني الراب “طوطو” عن شعوره، حاليا، بعد أيام من وفاة والدته، مؤكدا أنه يحاول أن يتألقم مع الوضع، ليستطيع العودة إلى العمل، وإصدار أول ألبوم في مسيرته الفنية.

ووجه طه فحصي، المعروف بلقب “طوطو” الشكر إلى كل من يدعمه برسائل تصله، يوميا، وكتب: “ما زلت أريد أن أشكر كل من يراسلني، يوميا، ليدعمني! إنه وقت صعب للغاية، لكنني أبذل قصارى جهدي للحفاظ على الابتسامة، وإقناع نفسي بمواصلة القتال لأتمكن من “الوقوف”.

وأشار طوطو إلى أنه لا يزال متعبا، بسبب صدمة فقدان والدته، وقال في رسالة إلى جمهوره: “كلنا نعلم أن حب الأم لا غنى عنه.. حاليا أنا مريض قليلا، ومتعب، لم أطلع على هاتفي بشكل كاف لفترة من الوقت، آسف إذا لم أجب”.

وأكد طوطو أنه يعتزم العودة إلى العمل الفني، وإصدار ألبومه “كامليون”، الذي طال انتظاره، حيث دون: “سأعود إلى العمل قريبا.. سنقوم بإصدار هذا الألبوم بشكل صحيح، شكرا لكم جميعا، بعيد أو قريب”.

وكان طوطو قد فقد والدته، قبل أزيد من أسبوعين، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.