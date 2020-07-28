وزارة التعليم تعلن عن نتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية.. نجاح 6250 مترشحا ومترشحة

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، النتائج النهائية لامتحانات الكفاءة المهنية برسم عام 2019.
وأسفرت نتائج هذه الامتحانات، بحسب الوزارة عن نجاح ما مجموعه 6250 مترشحا، ومترشحة من أصل 32544 مترشحا، ومترشحة.
وتوزع هؤلاء الناجحون على هيأة التدريس حيث بلغ عدد الناجحين فيها 5825؛ بينما في هيأة الدعم الإداري، والتربوي، والاجتماعي بلغ عدد الناجحين 193؛ وهيأة التوجيه والتخطيط التربوي نجاح21 مترشحا، بالإضافة إلى هيأة التسيير، والمراقبة المادية، والمالية، وصل عدد الناجحين فيه إلى 29 مترشحا، وهيأة الأطر المشتركة، استطاع 182 اجتياز الامتحانات.
وأضافت الوزارة الوصية أنه يمكن الاطلاع على هذه النتائج في البوابة الرسمية للوزارة www.men.gov.ma ، وكذا في المواقع الإلكترونية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية للوزارة.
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