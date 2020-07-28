إياتا: حركة الطيران العالمية لن تعود لمستوى ما قبل كورونا إلا بحدود 2024 على أقل تقدير

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، الثلاثاء أن حركة الطيران العالمية، لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد-19 إلا بحدود العام 2024 على أقل تقدير.
وقال رئيس القسم المالي في “إياتا” برايان بيرس للصحافيين، إن الضبابية بشأن موعد إعادة فتح الحدود، هو العامل الرئيسي الذي يخيم على حركة (الطيران) الدولية.
وكان الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، قال إن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 17.6% على أساس سنوي في يونيو (-19.9% للعمليات الدولية).
وأضاف المتحدث، أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي في يونيو مقيسة بكيلومترات طن الشحن، انكمشت 34.1% على أساس سنوي في يونيو (33.9% للعمليات الدولية).
وأشار الرئيس التنفيذي لإياتا إلى أن أزمة الطاقة مستمرة لأن عمليات الركاب تتعافى ببطء شديد.
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