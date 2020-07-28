15 قتيلا و2111 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 2111 آخرون بجروح، إصابات 92 منهم بليغة، في 1534 حادثة سير، داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 يوليوز الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 38 ألف و 800 مخالفة، وإنجاز 10 آلاف و506 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 28 ألف و 294 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 5 ملايين و679 ألف و250 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4667 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5706 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 133 مركبة.