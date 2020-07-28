الممثلة سلوى الجوهري تسامح المعتدي عليها على الرغم من تسببه في جرح غائر في ذراعها

سامحت الفنانة سلوى الجوهري، اليوم الثلاثاء، الشاب، الذي اعتدى عليها، أول أمس الأحد، وتسبب لها في جرح غائر على مستوى ذراعها.

وتعرضت الفنانة المغربية لاعتداء بآلة حادة من طرف أحد جيرانها، نقلت على إثره إلى المستشفى، لتخضع للاسعافات الضرورية.

واختارت سلوى الجوهري مسامحة المعتدي عليها، من أجل تجنيبه دخول السجن، وتم الصلح بينهما، صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت سلوى الجوهري قد كشفت أن السبب في الخلاف هو شكاية تقدمت بها ضد جيرانها، بسبب “براكة” تشكل عائقا لسكان الحي، فتقرر هدمها، ما دفع بالمعتدي إلى استفزازها بحركة مخلة بالحياء فردت عليه، قبل أن يتحول الأمر إلى شجار.