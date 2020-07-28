طالبان تعلن هدنة خلال الأضحى وغني يدعوها لمحادثات في غضون أسبوع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، وقفا لإطلاق النار مدته ثلاثة أيام خلال عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الجمعة، في ثاني هدنة تشهدها أفغانستان في غضون قرابة الشهرين.

وجاء العرض بعد وقت قصير من إعلان الرئيس أشرف غني أن محادثات السلام مع طالبان قد تبدأ "خلال نحو أسبوع".

وأفاد الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان "صدرت أوامر... لجميع المجاهدين (عناصر طالبان) بالامتناع عن تنفيذ أي عمليات ضد العدو خلال أيام عيد الأضحى الثلاثة". لكنه أضاف أن أي هجوم "يشنّه العدو" سيقابل بالقوة.

وقال غني أثناء خطاب في القصر الرئاسي أدلى به في وقت سابق، إنه تم تقريبا استكمال عملية تبادل سجناء تعد أساسية لعملية السلام مع طالبان.

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وقال غني "للتعبير عن التزام الحكومة بالسلام، ستستكمل جمهورية (أفغانستان) الإسلامية قريبا إطلاق سراح 5000 سجين من طالبان،" في إشارة إلى عدد متمردي الحركة المحتجزين لدى السلطات والذين تعهّدت الحكومة بالإفراج عنهم بموجب اتفاق أبرمته طالبان مع واشنطن في شباط/ فبراير.

وأضاف غني "نتطلع عبر هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو أسبوع".

كما حضّ الحركة على الموافقة على "وقف دائم وشامل لإطلاق النار" خلال المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الأفغانية المستمرة منذ نحو 19 عاما. وقال غني "الكرة الآن في ملعب طالبان والمجتمع الدولي".