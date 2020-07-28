الإفراج عن اللواء النتشة بعد تحقيقٍ لساعات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس المحتلة، اللواء بلال النتشة، بعد استدعائه للتحقيق صباحًا.

واستمر التحقيق مع النتشة، نحو ست ساعات، في مركز "المسكوبية".

وذكر المحامي، أحمد صفية، أن مخابرات الاحتلال وجهت العديد من التهم للأمين العام، أبرزها العمل على فرض السيادة الفلسطينية في القدس.

وأوضح صفية أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها التحقيق مع النتشة حول التهمة ذاتها، بحسب ما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية للأنباء.

وكانت مخابرات الاحتلال، قد استدعت النتشة، صباح اليوم وأخضعته لتحقيق متواصل حتى الثالثة بعد الظهر.