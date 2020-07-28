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اليونيسيف: سنطلق استجابة عاجلة للمتضررين من السيول في اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يوليه 2020

قالت منظمة اليونيسيف، التابعة للأمم المتحدة، اليوم، إنها ستطلق نداء استجابة عاجلة للأسر المتضررة من السيول في اليمن، خاصة النازحين.

 

وذكرت المنظمة في تغريدة لها على حساب مكتبها في اليمن على تويتر، أنها تقيّم عبر شركائها التأثير الكامل للسيول التي شهدتها أجزاء واسعة من اليمن هذا الأسبوع.

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وتابعت أن استجابتها العاجلة للمتضررين من السيول في اليمن، ستشمل إرسال فرق متنقلة للمساعدة في تجنب انتشار أوسع للكوليرا وكورونا.

 

وشهدت اليمن عواصف رعدية وأمطارا غزيرة، أدت لتدفق السيول في عدة مناطق بينها تهامة ومارب، ما أدى إلى وفاة وفقدان وإصابة مواطنين، وطمر أراض زراعية، وتضرر مساكن وخيام آلاف الأسر معظمها من النازحين، ما أدى لمضاعفة معاناتهم

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