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غريفيث يطالب جميع الأطراف في اليمن بحماية المدنيين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يوليه 2020

طالب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، جميع الأطراف في #اليمن بحماية المدنيين.

 

وأكد غريفيث، في إحاطته لمجلس الأمن، اليوم، أن لجنة الانتشار في #الحديدة لا تعمل بشكل صحيح.

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وتابع: هناك بعض الصدامات المستمرة بين الانتقالي والحكومة في الجنوب وهذا أمر يقلقنا ولكن مستوى العنف في المحافظات الجنوبية انخفض خلال الأيام القادمة.

 

وأضاف: يجب التوصل إلى حلول جذرية من  أجل انهاء الحرب في اليمن ومنع استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية

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