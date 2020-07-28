إب اليمنية.. مليشيا الحوثي تنهب معدات وحدة صحية في صهبان

الثلاثاء 28 يوليه 2020

أقدمت مليشيا الحوثي على نهب معدات وحدة صحية قيمتها عشرات آلاف الدولارات، في محافظة إب، (وسط البلاد).



ووفق مصدر محلي، أقدم مدير مكتب الصحة بمديرية السياني، المعيَّن من الحوثيين، على نهب معدات طبية وأثاث قدمتها إحدى المنظمات المانحة للوحدة الصحية في منطقة "محطب" في عزلة صهبان.

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وذكرت مصادر طبية، أفادت أن قيمة المعدات الطبية المصادرة تُقدر بنحو 50 ألف دولار أمريكي، حيث تشمل أجهزة طبية من بينها جهاز تلفزيون (سونار) وأجهزة مختبر ومنظومة طاقة شمسة متكاملة.

ويستفيد من الخدمات الطبية التي تقدمها الوحدة الصحية الآلاف من أبناء المنطقة