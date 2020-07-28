شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع شمال بني ياس السكني والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 في إطار رؤية خليفة بن زايد وتنفيذاً لتوجيهات محمد بن زايد، خالد بن محمد بن زايد يطلق مشروع شمال بني ياس السكني. وتم ترسية أعمال المرحلة الأولى لشركة "مُدن العقارية"، بقيمة 3,2 مليار درهم لبناء 1,365 مسكناً للمواطنين.

ويأتي المشروع استكمالاً لمسيرة الإنجازات التي تحققت في القطاع السكني على مستوى دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، لضمان توفير مجموعة واسعة من خيارات الإسكان المستدام، ما يعزز القدرة التنافسية لأبوظبي كإحدى أفضل المدن للعيش في العالم.

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