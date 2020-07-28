شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في غمر بصعدة باليمن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 قصفت القوات السعودية تحركات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مديرية غمر الحدودية تعرضت، اليوم الثلاثاء، 28/تموز/2020، لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الصاروخي والمدفعي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف مدفعي يستهدف تحركات للمليشيا في غمر بصعدة باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.