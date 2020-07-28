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شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تواصل خروقها وتقصف مناطق سكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يوليه 2020
ذكرت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غربي اليمن، أن قرى ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، تعرضت الثلاثاء 28 يوليو/تموز 2020، لعمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.
وأوضحت المصادر، أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 وعيار 82، القرى السكنية ومزارع المواطنين في الجبلية، في الوقت نفسه فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5.
وأضافت المصادر، إن الاستهداف تبعه عمليات قنص حوثية على المواطنين المارة في الطرقات.
وتتعرض الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي بشكل يومي، في ظل صمت وتغاض أممي مريب
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