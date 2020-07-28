شكرا لقرائتكم خبر عن 2.44 مليون إصابة بكورنا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 87618 حالة. وقد تعافى 85ر1 مليون من المصابين حتى الآن.
ومر نحو 21 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل .
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