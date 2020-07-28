شكرا لقرائتكم خبر عن 2.44 مليون إصابة بكورنا في البرازيل والان نبدء بالتفاصيل

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 44ر2 مليون حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في البرازيل جراء الفيروس بلغ 87618 حالة. وقد تعافى 85ر1 مليون من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 21 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل .