تنشر الخليج 365، وثيقة صادر من محافظ ذي قار ناظم حميد الوائلي قرر فيها ايقاف الاجراءات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي تم احالتها من قبل هيئة الاستثمار في 2 ايار الماضي. وادناه نص الوثيقة:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. محافظ ذي قار يتخذ قراراً بشأن الفرص الاستثمارية في المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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