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حمودي يحدد موعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية

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2020-07-28 | 17:20

حمودي يحدد موعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية

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حدد رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، يوم السادس والعشرين من شهر آب المقبل موعداً لعقد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الاولمبية.
وقال حمودي في بيان ان "الاجتماع الاستثنائي سيُكرّس لمناقشة مضمون رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الاخيرة التي بعثتها في السابع من تموز الجاري، ولاجراء ما يلزم من تعديلات على النظام الاساسي بما يتوافق مع قانون اللجنة الاولمبية ذي الرقم ( ٢٩ ) لسنة ٢٠١٩، والميثاق الاولمبي الدولي".

ولفت حمودي الى ان "الاجتماع الاستثنائي المقبل سيحدد موعد إجراء الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية التي أبطل نتائجها القضاء العراقي الموقر في وقت سابق"، مشيراً الى "ان ذلك يندرج في التمهيد لاجراء إنتخابات مكتب تنفيذي جديد".

وكان حمودي قد وجّه الدعوة، بكتاب رسمي، في السادس والعشرين من تموز الجاري للاتحادات الأولمبية الاعضاء في الجمعية العمومية طالباً من الممثلين القانونيين المخوّلين من إتحاداتهم باستلام الدعوة، مرفقة بجدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل، من مقر اللجنة الاولمبية بحسب السياقات المعمول بها في النظام الأساسي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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