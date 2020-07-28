حمودي يحدد موعد الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للجنة الأولمبية

وقال حمودي في بيان ان "الاجتماع الاستثنائي سيُكرّس لمناقشة مضمون رسالة اللجنة الاولمبية الدولية الاخيرة التي بعثتها في السابع من تموز الجاري، ولاجراء ما يلزم من تعديلات على النظام الاساسي بما يتوافق مع قانون اللجنة الاولمبية ذي الرقم ( ٢٩ ) لسنة ٢٠١٩، والميثاق الاولمبي الدولي".ولفت حمودي الى ان "الاجتماع الاستثنائي المقبل سيحدد موعد إجراء الانتخابات التكميلية للجمعية العمومية التي أبطل نتائجها القضاء العراقي الموقر في وقت سابق"، مشيراً الى "ان ذلك يندرج في التمهيد لاجراء إنتخابات مكتب تنفيذي جديد".

وكان حمودي قد وجّه الدعوة، بكتاب رسمي، في السادس والعشرين من تموز الجاري للاتحادات الأولمبية الاعضاء في الجمعية العمومية طالباً من الممثلين القانونيين المخوّلين من إتحاداتهم باستلام الدعوة، مرفقة بجدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المقبل، من مقر اللجنة الاولمبية بحسب السياقات المعمول بها في النظام الأساسي.