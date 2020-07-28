العراق يسجل 2747 اصابة بكورونا وشفاء 3918 مصاباً

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم فحص ( 16922) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 946761 )".وأضافت أنه "تم تسجيل هذا اليوم، ( 3918) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 546بغداد / الكرخ 248مدينة الطب 112النجف الأشرف 93السليمانية 1636أربيل 69دهوك 16كربلاء 159كركوك 145ديالى 66واسط 61البصرة 164ميسان 90بابل 186الديوانية 65ذي قار 88الأنبار 16نينوى 32صلاح الدين 126

وأوضحت الوزارة، أن "الإصابات الجديدة لهذا اليوم بلغت 2747 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 347

بغداد الكرخ 549

مدينة الطب 66

النجف 63

السليمانية 77

أربيل 93

دهوك 15

كربلاء 195

كركوك 143

ديالى 101

واسط 160

البصرة 234

ميسان 52

بابل 161

الديوانية 93

ذي قار 108

الأنبار 49

المثنى 116

نينوى 70

صلاح الدين 55

وأشارت إلى أن " الوفيات بلغت 77 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 11

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 4

النجف 1

السليمانية 4

أربيل 1

كربلاء 4

كركوك 8

ديالى 1

واسط 2

البصرة 5

ميسان 1

بابل 13

الديوانية 3

ذي قار 7

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 1

صلاح الدين 4

وبينت الوزارة، أن "مجموع الشفاء بلغ 81062 ( نسبة الشفاء 70.3%)، ومجموع الإصابات 115332، والراقدين الكلي 29735، والراقدين في العناية المركزة 481، أما مجموع الوفيات بلغت 4535 ".