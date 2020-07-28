اصابة نائب محافظ النجف بفايروس كورونا

اعلن نائب محافظ النجف هاشم الكرعاوي، الثلاثاء، عن اصابته بفيروس كورونا وقال الكرعاوي في بيان اطلعت عليه الخليج 365، انه "بعد اجراء الفحص اليوم، تاكدت اصابتنا بفيروس كورونا". واضاف، :"نسألكم الدعاء لنا ولجميع المصابين بالشفاء العاجل".



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