وجه وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، بتوفير جميع الأدوية في القائمة الأساسية إلى المرضى كافة. وبحسب وكالة الانباء العراقية، فإن "وزير الصحة وجه بتوفير جميع الأدوية في القائمة الأساسية إلى المرضى كافة وإعادة دراسة قائمة الأدوية الأساسية وتحديثها". كما وجه وزير الصحة بـ"تفعيل دور لجنة الدراسات الصيدلانية وتعزيز توفير الدواء في عموم المؤسسات الصحية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة يوجه بتوفير جميع الأدوية في القائمة الأساسية إلى المرضى كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.