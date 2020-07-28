تشافي: سأعود إلى برشلونة في الوقت المناسب

ومنح السد آخر محطات تشافي داخل المستطيل الأخضر، فرصة البداية في التدريب وهو المجال الذي قرر الإسباني الاستمرار من خلاله في الساحرة المستديرة في السنوات المقبلة.

ولكن ما زال تشافي يحلم بالعودة إلى كامب نو، ربما ليس في الموسم المقبل ولكن مع زيادة خبرته في مجال التدريب ليكون واثقًا من قدرته على النجاح مع برشلونة.



وقال تشافي في حوار مع مجلة "فوربس" الأمريكية عن العام الأول له في التدريب، "كانت تجربتي إيجابية للغاية، ومررت بالعديد من المواقف التي ستزيدني خبرة".

وتابع: "لقد فزت مع السد بكأس قطر وكأس السوبر، والآن أمامنا فرصة للفوز بلقبين آخرين، على الرغم من أننا لم نكن جيدين في الدوري عكس دوري أبطال آسيا".

وأضاف: "لم تكن مشاركتنا في كأس العالم للأندية الماضية جيدة كذلك، لقد مررت بفترات من النجاح وأخرى من خيبات الآمل، لكن بشكل عام، تعلمت الكثير".



وكشف تشافي عن حالته بعد إعلانه الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وقال: "أشعر أنني بخير الآن، لكنني معزول وأتمنى العودة في أقرب وقت ممكن للتدريب".

وعن حلم تدريب برشلونة: "لا أخفي عليكم، لقد قلتها مسبقًا وسأقولها دائمًا، هدفي الرئيسي هو العودة إلى برشلونة لكن عندما يحين الوقت لذلك".

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وواصل: "برشلونة هو بيتي، وإذا أصبحت مدربًا له في المستقبل سيكون حلمًا وتحول لحقيقة بكل تأكيد، لكني الآن، أركز على السد ومتحمس للموسم الجديد، وفي النهاية عليك احترام كيكي سيتين وأتمنى له الأفضل مع الفريق".

واستمر: "مستوى الفريق في الفترة الأخيرة؟ قدم برشلونة مع سيتين مستوى جيدا في بعض المباريات ولكن فشل في ذلك في بعض المباريات الأخرى، لكني مقتنع بأسلوب كيكي خاصة ما شاهدته مع لاس بالماس وريال بيتيس وفكرة الاستحواذ وتقديم كرة قدم جميلة".

وانتقل تشافي للحديث عن ميسي، وإلى متى يراه مستمرًا داخل المستطيل الأخضر: "أعتقد أن ليو سيستمر في الملاعب طالما يريد ذلك، وما زال يقدم مستويات مميزة مع برشلونة وجاهز فنيًا وبدنيًا".

وأتم: "ليو مثل وحش تنافسي لا يهدأ أبدًا، وبالنسبة لي، لا شك لدي في قدرته على اللعب في مونديال قطر 2022".

