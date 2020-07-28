الجيش الجزائري يقضي على إرهابيين اثنين بمرتفعات جبلية

يواصل الجيش الجزائري عمليته العسكرية الواسعة في المرتفعات الجبلية، وسط البلاد، وكانت آخر حصيلتها، الثلاثاء، القضاء على إرهابيين اثنين بمحافظة عين الدفلى.



وقدمت وزارة الدفاع الجزائرية تفصيلاً عن العملية العسكرية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على تفاصيله، مشيرة إلى أن وحدات بالجيش قضت على إرهابيين اثنين.

وجاءت العملية إثر كمين نصبته الوحدة العسكرية بجبل "عمرونة" في بلدية "الحسينية" التابعة لمحافظة عبد الدفلى (وسط)، حيث تمكنت من ضبط مسدسين رشاشين من نوع "كلاشنيكوف" وكمية من الذخيرة وقنبلة يدوية ونظارة ميدان.

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وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش يواصل جهوده في مكافحة الإرهاب، وعزمه وإصراره على مطاردة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما وجدوا عبر كامل التراب الوطني، وعلى دحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.

وبذلك يرتفع عدد الإرهابيين الذين تمكن الجيش الجزائري من تصفيتهم خلال الشهر الحالي في عمليته العسكرية الواسعة وسط البلاد إلى 5 إرهابيين.

ومنذ الشهر الماضي ينفذ الجيش عملية عسكرية واسعة في المرتفعات والمسالك الجبلية الواقعة وسط الجزائر عقب استهداف فلول الجماعات الإرهابية 3 جنود، خصوصاً في المنطقة التي كانت تسمى سنوات التسعينيات بـ"مثلث الموت" التي تضم محافظات المدية وعين الدفلى والبويرة.



وهي المناطق المعروفة بسلاسلها الجبلية التي تحصنت بها الجماعات الإرهابية خلال فترة "العشرية السوداء"، وتمتد إلى محافظات أخرى بينها بومرادس وتيبازة والبليدة والقريبة جميعها من العاصمة.