إسرائيل تعزز قواتها بحدود لبنان غداة مواجهات مع "حزب الله"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعزيز قواته على الحدود مع لبنان بالدفع بمزيد من الأسلحة والقوات الخاصة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بصفحته عبر تويتر :"بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع معلومات وقوات خاصة".



يأتي القرار غداة إعلان إسرائيل إحباط محاولة تسلل لعناصر من حزب الله في مزارع شبعا.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله بالرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا.

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وذكر الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على خلية من 3-4 أفراد من "حزب الله"، دون معرفة مصيرهم.

وقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي الإثنين،: "إسرائيل ستواصل العمل ضد محاولات إيران التموضع عسكريا في منطقتنا. نصرالله يورّط الدولة اللبنانية بسبب إيران".

وأضاف: "نصر الله ارتكب سابقا خطأ جسيما حين أخطأ في تقدير عزيمة إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والدولة اللبنانية دفعت حينذاك ثمنا باهظا بسبب ذلك. أقترح عليه عدم تكرار هذا الخطأ".

وفي الوقت الذي يسود فيه الهدوء الحذر الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، تستمر حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الاحتلال بالمنطقة.