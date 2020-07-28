انفجار يهز إيران والنيران تشتعل في مخازن الوقود

هز انفجار قوي، اليوم الثلاثاء، مخازن للوقود في محافظة كرمنشاه الإيرانية، ما أدى إلى اندلاع النيران في 6 شاحنات وقود كانت في الموقع.
وقال محافظ كرمنشاه، فضل الله رنجبار، في تصريحات مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إن "الدخان الأسود الذي لوحظ في سماء كرمانشاه نجم عن حريق في إحدى ناقلات الوقود في حي دولتاباد".
وأضاف: أن "الحريق اندلع أولا في ناقلة ثم انتشر إلى عدة مركبات أخرى، مؤكدا إرسال فرق الإطفاء إلى مكان الحادث لإطفاء الحريق".
ومنذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، تم الإعلان عن سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.
وقال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، غلام رضا جلالي، إن طهران لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.
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