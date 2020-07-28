"طرق دبي" تعلن مواعيد تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات). وتؤكّد الهيئة في الوقت نفسه على الجمهور من مختلف شرائح المجتمع ضرورة التزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية.



وستكون مراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات) ومراكز إسعاد المتعاملين مغلقة من الخميس 30 يوليو وحتى الأحد 2 أغسطس، على أن يستأنف الدوام الاثنين 3 أغسطس 2020. وستعمل مراكز إسعاد المتعاملين الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والمنارة والكفاف والطوار والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وستعمل محطات المترو كما يلي: الخط الأحمر (الخميس) من الساعة 5:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(الجمعة) من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(السبت-الاثنين) من 5:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل. وسيعمل الخط الأخضر (الخميس) من الساعة 5:30 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(الجمعة) من 10:00 صباحا إلى 01:00 صباحاً و(السبت-الاثنين) من 5:30 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل.

وسيعمل ترام دبي (الخميس) من الساعة 6:00 صباحاً إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(الجمعة) من 9:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي و(السبت-الاثنين) من 6:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي.

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وستكون مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي)، خلال عطلة العيد كالتالي: المحطات الرئيسة ومنها محطة سوق الذهب من 4:25 صباحا إلى 12:29 صباح اليوم التالي، الغبيبة من 4:13 صباحا إلى 12:57 صباح اليوم التالي، المحطات الفرعية ومنها السطوة من 4:45 صباحا إلى 11:00 مساء، وسيعمل خط(C01) من السطوة على مدار الساعة. وستعمل محطة القصيص من 4:31 صباحا إلى 12:08 صباح اليوم التالي، محطة القوز الصناعية من 5:05 صباحا إلى 11:35 مساء، جبل علي من 4:58 صباحا إلى 11:30 مساء. وستكون مواعيد عمل الحافلات المغذية للمترو (الراشدية، مول الإمارات، ابن بطوطة، دبي مول/ برج خليفة، أبو هيل واتصالات) من 5:00 صباحا إلى 1:10 صباح اليوم التالي (ملاحظة: جميع الخطوط المغذية للمترو ستتزامن مع مواعيد عمل ورحلات المترو). وستكون مواعيد عمل الحافلات عبر المدن والحافلات التجارية كالتالي: المحطات الفرعية ومنها ميدان الاتحاد من 4:25 صباحا إلى 11:00 مساء، ومحطة مترو اتصالات من 5:00 صباحا إلى 11:00 مساء. أما المحطات الخارجية، فستكون محطة عجمان فقط من 5:15 صباحا إلى 11:00 مساء.

وستكون مواعيد عمل وسائل النقل البحري (الخميس 30 يوليو وحتى الأحد 2 أغسطس) كالتالي: الباص المائي في محطات المارينا (مارينا مول، مارينا ووك، مارينا تيراس، مارينا بروميناد) من الساعة 12:00 منتصف النهار إلى 12:00 منتصف الليل.

وستكون مواعيد عمل العبرات التراثية، في العطلة المذكورة كالتالي: العبرات التراثية في محطات خور دبي (سوق دبي القديم – بني ياس) من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي، ومحطة (سوق ديرة القديم – السبخة - الفهيدي) من 10:00 صباحا إلى 12:30 صباح اليوم التالي، ومحطة (السيف – بني ياس) من 10:00 صباحا إلى 1:00 صباح اليوم التالي ومحطة (الجدّاف – دبي فيستفال سيتي) من 8:00 صباحا إلى 12:00 منتصف الليل.

وستكون مواعيد العمل في فيري دبي كالتالي: (محطة مارينا دبي – الغبيبة) ومحطة (الغبيبة – مارينا دبي) من الساعة 11:00 صباحا، 1:00 ظهرا و6:30 مساء، محطة (مارينا دبي للرحلات السياحية) الساعة 5:00 مساء ومحطة (الغبيبة للرحلات السياحية) الساعة 5:00 مساء.

أما مواقف المركبات العامة في دبي، فهي مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق ابتداء من الخميس 30 يوليو وحتى الأحد 2 أغسطس، على أن يستأنف العمل بالتعرفة الاثنين 3 أغسطس 2020