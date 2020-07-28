شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فيروس كورونا يكلّف السياحة العالمية 320 مليار دولار بين يناير ومايو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت قيمتها 320 مليار دولار من يناير حتى مايو، وفق تقديرات نشرتها منظمة السياحة العالمية الثلاثاء.



وأفادت المنظمة الأممية ومقرها مدريد أن الرقم "أعلى بثلاث مرّات من الخسائر التي سجّلتها السياحة الدولية خلال الأزمة المالية العالمية عام 2009".

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