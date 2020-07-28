الطيران لن يحلّق قبل 2024

يبدو أن أضرار كورونا قي قطاع الطيران العالمي لن تنحسر سريعًا، إذ أعلنت أياتا أن حركة الطيران العالمية لن تعود الى مستوى ما قبل الوباء إلا في 2024.
باريس: أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الثلاثاء أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد-19 إلا بحدود العام 2024 في أقل تقدير.
وقال برايان بيرس، رئيس القسم المالي في "إياتا"، للصحافيين إن الضبابية بشأن موعد إعادة فتح الحدود هو العامل الرئيسي الذي يخيّم على حركة (الطيران) الدولية.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "إياتا" إن الطلب العالمي على الشحن الجوي، بحساب كيلومترات طن الشحن، انخفض 17.6 في المئة على أساس سنوي في يونيو (-19.9 في المئة للعمليات الدولية).
أضاف أن الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي العالمي في يونيو مقيسة بكيلومترات طن الشحن، انكمشت 34.1 في المئة على أساس سنوي في يونيو (33.9 في المئة للعمليات الدولية).
وأشار إلى أن أزمة الطاقة مستمرة لأن عمليات الركاب تتعافى ببطء شديد، لافتًا إلى أن معامل حمولة الشحن الجوي صعد 11.5 نقطة مئوية على أساس سنوي في يونيو.
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