حريق في مرآب لصهاريج وقود في إيران

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طهران: اشتعلت النيران في صهاريج للوقود مركونة في مرآب بالقرب من بلدة كرمانشاه غرب إيران الثلاثاء، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف وأثار حالة من الذعر بين السكان، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وذكر حاكم محافظة كرمانشاه لوكالة إيرنا "اندلع الحريق أثناء إصلاح محرك إحدى المركبات الثقيلة في المرآب ثم امتد إلى سبع شاحنات أخرى".

وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ في البلاد عن إصابة خمسة اشخاص بينهم أربعة من رجال الاطفاء. وأظهرت صور التقطها هواة وبثت على موقع التلفزيون الحكومي دخانًا أسود كثيفًا وسكانا مذعورين.

ونفى الحاكم وقوع انفجار. وأكد "لم يحدث أي انفجار في المدينة اليوم والدخان الأسود (...) في سماء مدينة كرمانشاه مرتبط بهذا الحادث".

وسجلت في الأسابيع الأخيرة سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء ايران.

سلسلة حرائق

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وهز انفجاران طهران في أواخر يونيو، أحدهما قرب موقع عسكري وآخر في مركز صحي أسفر عن مقتل 19 شخصا.

ووقع حادث مماثل في 2 يوليو، في مجمّع نظنز النووي (وسط). وأعلنت السلطات الإيرانية في البداية وقوع "حادث"، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف أسباب ما حصل في الحال "لاعتبارات أمنية".

وقع انفجار في محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان في وسط إيران في 19 يوليو.

وأثارت سلسلة الحرائق والانفجارات تكهنات في إيران بأنها قد تكون نتيجة اعمال تخريبية تنفذها اسرائيل في السر.

وتتهم الدولة العبرية الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى امتلاك قنبلة نووية في حين تصر طهران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل.