منظمة الصحة تحذر: كورونا ليس موسمياً

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جنيف: أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أن انتشار فيروس كورونا المستجد لا يبدو أنه يتأثر بعوامل موسمية، محذرة من الاعتقاد الخاطىء بأن فصل الصيف سيكون أكثر أمانًا.

وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس للصحافيين في مؤتمر صحافي افتراضي "لا يبدو أن تبدل المواسم يؤثر على انتقال هذا الفيروس". وأشارت إلى أن بعض الدول الأكثر تضررا هي حاليا في موسم مختلف.

ففي حين أن فصل الصيف قد حل في الولايات المتحدة الأكثر تضرراً جراء الفيروس إذ سجلت نحو 148 ألف وفاة وما يقرب من 4,3 ملايين إصابة، فإن ثاني أكثر الدول تضرراً هي البرازيل التي حل فيها فصل الشتاء وقد سجلت 87 ألف وفاة.

موجات

ومع ذلك، قالت إنه "يبدو أن هناك فكرة ثابتة بأن هذا الفيروس موسمي، وأن مرض كوفيد-19 سيأتي على شكل موجات. وذلك لأن الناس ينظرون عن طريق الخطأ إلى الجائحة من منظار عدوى الأنفلونزا، لأن هذه هي الطريقة التي تعمل بها الأنفلونزا".

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وقالت "ما نحتاج إلى أن ندركه جميعاً هو أن هذا فيروس جديد ... وعلى الرغم من أنه فيروس تنفسي وعلى الرغم من أن فيروسات الجهاز التنفسي كانت في الماضي تميل إلى أن تأتي على شكل موجات موسمية مختلفة، إلا أن هذا الفيروس يعمل بشكل مختلف".

وبدلاً من توقع أن يعمل الفيروس مثل الفيروسات الأخرى المألوفة، قالت هاريس إن على الناس أن يهتموا بما هو معروف بالفعل حول كيفية وقف انتقاله.

اعتقاد خاطئ

وقالت إن ما ينفع هو التباعد الجسدي وغسل اليدين ووضع القناع عند الاقتضاء وتغطية الأنف والفم عند العطس والسعال، والبقاء في المنزل عند الإصابة بالعوارض، وعزل الحالات والحجر الصحي.

وقالت هاريس "لكن في الوقت الحالي، نحن لا نفعل ذلك، لأنه يبدو أن الناس قد وضعوا في رؤوسهم أن هناك هذا الشيء الموسمي ويبدو أن هناك ... هذا الاعتقاد المستمر بأن الصيف ليس مشكلة". وأضافت "الصيف مشكلة. هذا الفيروس يحب كل أنواع الطقس، ولكن ما يحبه بشكل خاص هو القفز من شخص إلى آخر عندما نكون على اتصال وثيق. ... فلنحرمه من هذه الفرصة".