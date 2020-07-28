شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: يجب نقل البائعين بدلاً من مطاردتهم بالشارع فى لعبة القط والفأر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سكرتير مساعد محافظة القاهرة مصطفى عبد العزيز، إن هناك 149 سوقًا رسميًا في القاهرة، بعضها يخص شركات خارج ولاية المحافظة، أما الأسواق العشوائية تقدر بنحو 180 سوقًا، لافتًا إلى أن القاهرة مزدحمة بالسكان وهناك مناطق شعبية بها يصعب إقامة أسواق جديدة فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء حول خطة الحكومة لتطوير الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد العزيز، أن هناك أسواقًا عشوائية غير مجدية، ولابد من عمل أسواق جديدة لهم مثل العتبة والموسكي، لافتًا إلى أنه تم إرسال خطابات للأحياء لتوفير أراض لإقامة هذه الأسواق البعض منها استجاب والأخر لم تتوفر لديه أماكن، لاسيما أنها متخمة بالسكان.

وتابع سكرتير مساعد محافظة القاهرة: "نحن بحاجة إلى أسواق ونقل البائعين بدلاً من مطاردتهم في الشارع بين الحين والآخر في لعبة القط والفأر".

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من جانبها أكدت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التجارة، أنه تم وضع خطة لنماذج الاستثمار في عام 2017 وأجرينا حصر بكل المحافظات بناء على بعض المؤشرات بكل المحافظات، واصبح هناك دراسة واضحة تم اعتمادها من القيادة السياسية، وبدانا بتنفيذ 19 مشروعًا على11 محافظة بتكلفة 49 مليون جنيه يتم تمويلها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وقالت هبة السيد، إن الأسواق العشوائية لها بعد اقتصادي واجتماعي، لافتة إلى أن أشهر المشروعات بمحافظة الغربية على مساحة 82 فدانًا، حيث حقق مول طنطا نجاحًا كبيرًا وارتفعت نسبة الشراء إلى أرقام كبيرة.

وأضافت السيد، أنه تم العمل بالمدن الجديدة، وكان بيننا تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، وكان الصندوق يوجه كل تمويله للسكن وليس الأسواق، موضحة أن هناك محددات معينة في اختيار الأراضي المخصصة للمشروعات.

وأشارت السيد، إلى أن صندوق تطوير العشوائيات إذا قام بدوره في إنشاء أسواق، لن نحمل الدولة شيئًا في تطوير الأسواق وسيتحمل ذلك رجال الأعمال.