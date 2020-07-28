شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: "البقال الصغير" سيندثر وهناك 3 ملايين بائع متجول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، البرلمان لمطالبة وزارة التعاون الدولى بإعداد برنامج لتحديث التجارة الداخلية أسوة بالصناعة، لاسيما وأن دور "البقال الصغير" فى طريقه للاندثار بسبب السلاسل الكبيرة، وإقبال المستهلكين عليه، مما قد يتسبب في رفع نسبة البطالة. جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة خطة الحكومة بشأن تطوير الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية.

وقال أمين عام الغرف التجارية، إنه يجب على "البقال الصغير" أن يحدث منظومته السلعية لجذب المواطنين إليه، لافتاً إلى أن جميع مبادرات البنك المركزى لم تتطرق إلى قطاع التجارة الداخلية، مما قد يلحق ضررا كبيرا بها.

وطالب علاء عز، بتوفير أراض داخل الكتل السكنية بإنشاء مراكز حديثة، ودعم الغرف التجارية للترويج وجذب الاستثمارات. وفيما يخص التجارة المتجولة، طالب بتعديل القانون القائم الخاص بالباعة الجائلين، لافتاً إلى أن هناك باعة جائلين فى مجالات كثيرة، ولا نستطيع المحليات إزالتهم.

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وأشار عز، إلى أن هناك ما يتراوح من مليون إلى 3 ملايين بائع جائل، داعياً إلى تخصيص أراضى لأسواق اليوم الواحد وأسواق للباعة الجائلين، قائلاً: كان هناك تجربة نقل للباعة فى أحد المراكز ولكن الزبائن لا يذهبون إليهم.

ونوه عز، إلى أن فسلفة فتح مكان جذب للباعة الجائلين تم فى العديد من دول العالم، ولابد من إتاحة الأراضى التى تخصص لذلك، ولابد من تحديد أماكن ثابتة لبعض الأنشطة وهى أنشطة قائمة وتحديد الرسوم الخاصة بذلك.

ودعا إلى تشديد الرقابة بعد تيسير القانون والمساحات، واقترح تعديل قانون الغرف التجارية للنهوض بقطاع الباعة الجائلين، وتفعيل المسئولية المجتمعية للشركات الكبرى، موضحا أن هناك 30 ألف أداة تشريعية مؤثرة فى القطاعات التجارية، منها 3108 أداة تشريعية خاصة بالباعة، وقال: لابد من تصفية هذا التشابك التشريعى الموجود.