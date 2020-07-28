شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الغرف التجارية للبرلمان: تجارة الجملة تتطلب تحديث الأسواق الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اجتماعا اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة الحكومة بشأن تطوير الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور علاء عز أمين عام الغرف التجارية، إن القطاع غير الرسمي يشكل 53%من عدد المنشآت وكثير منها في القاهرة الكبري والدلتا ونسبة اقل في الصعيد، وأن ما يعرف بتجارة التجزئه يشكل 60%من عدد المنشإت بواقع 1.9مليون منشأة في مجال التجارة ويوظف 52%من العاملين بالقطاغ غير الرسمي.

وشدد على ضروره التطوير الأمر الذي يتطلب العمل بالتوازى بإنشاء بورصة سلعية، وبورصة سلعية افتراضية للخضر والفواكه لضبط الأسعار والمبيعات، وإنشاء مراكز لوجستية اقليمية تخدم العديد من المحافظات.

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وأكد "عز" أن تجارة الجملة تتطلب تحديث الاسواق الرسمية، فهناك مراكز لوجستية على الطرق السريعة بالدول الأوروبية مما يقلل تكلفة النقل ويحافظ على البنية التحتية، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية قد أجرى دراسة حول هذا الشأن وقت توليه وزارة النقل، إلى جانب تحديث الأسواق.

ودعا البرلمان إلى مطالبة وزارة التعاون الدولي بعمل برنامج لتحديث التجارة الداخلية أسوة بتطوير الصناعة، حيث بدأ دور البقال الصغير يندثر، ولذا على البقال يحدث منظومته السلعية وبالتالي سيكون لدينا نسبة بطالة عالية، وجميع مبادرات البنك المركزى مسثنى منها قطاع التجارة، مما يلحق ضررا كبيرا.

كما طالب بتوفير أراضي داخل الكتل السكنية، من خلال إنشاء مراكز حديثة، ودعم الغرف التجارية للترويج وجذب الاستثمارات.