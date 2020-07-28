في اليوم الثالث لامتحانات الدبلومات الفنية.. 741 ألف و567 طالب/طالبة يؤدون الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - أدى 741 ألف و567 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية (نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، الامتحان في (114) مادة فترة أولي، و(16) مادة فترة ثانية، في ثالث أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثالث سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

وتفقد الدكتور محمد عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات، والأستاذ هاشم علي جامع، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة القاهرة (لجنة الشهيد محمد مبروك التجارية بنات، لجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية) في ثالث أيام امتحانات الدبلومات الفنية للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

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وخلال الجولة بلجنة مدرسة الشهيد أحمد حسين فهمي محمد الثانوية الصناعية رقم (12) إدارة شرق مدينة نصر، تم ضبط الطالب "ع .ز" أثناء امتحان مادة الرياضيات العامة (شعبة صناعة زخرفية وإعلام) بحوزته ورقة بها إجابة تخص ذات المادة الامتحانية يقوم بالغش منها، كما عثر معه على هاتف محمول، كما تم ضبط عدد (4) أجهزة محمول بنفس ذات اللجنة الفرعية مع أربع طلاب وتم استدعاء العضو القانوني باللجنة وتكليفه بعمل محضر إثبات حالة بالوقائع المذكورة، وتم التحفظ على الهواتف المحمولة وجاري التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشئون القانونية.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (2) حالة حيازة محمول بمحافظتي البحيرة ( إدارة كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط (إدارة أسيوط)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، كما تم ضبط الطالب (ع.م) تخصص تشغيل مكني (نظام خمس سنوات) بلجنة الإسكندرية المتقدمة الفنية بمحرم بك (إدارة وسط الإسكندرية) وبحوزته أجهزة محمول وتم التحقيق معه وإحالته للشئون القانونية.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد (3) حالات وتم نقل بعضهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة، كما تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل طالبة من مدرسة بورسعيد لإجراء عملية الزائدة الدودية.​