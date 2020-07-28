السعر (Inbox).. "حماية المستهلك" يحيل مديري 6 صفحات على "الفيسبوك" للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أحال جهاز حماية المستهلك، 6 صفحات تروج وتبيع منتجاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إلى النيابة العامة، وذلك بسبب تعمد مديري تلك الصفحات عدم الإعلان عن الأسعار والاكتفاء بإرسال السعر على الخاص أو استخدام عبارة السعر (Inbox) وذلك بالمخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.
وأوضح القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي الدكتور أحمد سمير فرج، أن الصفحات التي تم إحالتها للنيابة العامة هي:
WATCHI ZER صفحة
وقيدت برقم 175 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة
اضغط هنا،01551096234
Stark Store وصفحة
وقيدت برقم 178 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة
اضغط هنا، 01033939392
ROPA وصفحة
وقيدت برقم 174 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة
اضغط هنا ، 01158790321
وصفحة Nour Décor
وقيدت برقم 177 لسنة 2020 جنح اقتصادية العجوزة .
01010856272 ،اضغط هنا
وصفحة Polo eg
وقيدت برقم 13706 لسنة 2020 جنح العجوزة
02-24188874 ،اضغط هنا
وصفحة ADAM Watches
وقيدت برقم 34584 لسنة 2020 جنح الهرم .
01119162229 ،اضغط هنا
وأشار رئيس الجهاز إلى أن الإحالة جاءت في ضوء مخالفة مديري الصفحات للمواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد بضرورة إعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه، كما يلتزم المورد بأن يتضمن الإعلان عن المنتج أو الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.
وأضاف أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي نص القانون على حقه في المعرفة، ومخالفة ذلك يعرض صاحبها لغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه على الشركات ومنصات البيع الإلكترونية التي لا تفصح عن أسعار منتجاتها بشكل واضح.
وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل التعاقد عليها لاسيما وإن كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة إليكترونية، مؤكدا استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد.
ودعا الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس آب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الأجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الإليكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.
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