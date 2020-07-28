٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية دعمًا للأسر الفقيرة بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

تسلمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ٢٠٠٠ كرتونة مواد غذائية و٥ أطنان دواجن مقدمة من صندوق "تحيا مصر"، لصالح القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

وقالت الدكتورة منال عوض، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه جرى توزيع المساعدات، من خلال الرائدات الريفيات والمجتمع المدني، بالتعاون مع إدارة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، على عدد من القرى بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور والزرقا ومدينة عزبة البرج.

وأوضحت أنه جرى استهداف الفئات الأكثر احتياجًا والصيادين وعمال النظافة، وكذا الأولى بالرعاية من متحدي الإعاقة.

وبينت المحافظ، أن المبادرة تعد واحدة من المبادرات التي ينفذها الصندوق لرعاية تلك الفئات، بخلاف الدعم المقدم من الصندوق إلى مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط والجمعيات الأهلية.